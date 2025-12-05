Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen geeft ook in tweede training Abu Dhabi toe op Norris

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Abu Dhabi evenals in de eerste training de tweede tijd gereden. Opnieuw was Lando Norris sneller. De Brit van McLaren reed ruim drie tienden (0,363 seconde) sneller rond op het Yas Marina Circuit. Oscar Piastri van McLaren kwam niet verder dan de elfde tijd.

Verstappen, Norris en Piastri gaan in de laatste grand prix van het jaar uitmaken wie de kampioen wordt in de Formule 1. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en staat er het beste voor. Hij heeft genoeg aan een plek op het podium om zijn eerste wereldtitel te veroveren. Verstappens beste scenario om zijn vijfde titel te pakken is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats.

Verstappen en Norris reden hun snelste ronden halverwege de sessie. Daarna stapten ze over op ‘long runs’: veel rondjes rijden in het tempo dat ze ook in de race nodig hebben. Piastri ontbrak in de eerste vrije training, omdat McLaren nog aan zijn verplichting moest voldoen om een jong talent achter het stuur te zetten. De Australiër slaagde er niet in een heel snelle ronde te rijden, hij gaf bijna zeven tienden toe op zijn teamgenoot Norris. George Russell klokte de derde tijd in zijn Mercedes, Oliver Bearman zette de vierde tijd neer in de Haas.

Norris zal tevreden zijn na de eerste trainingen. De Brit veroverde vorig jaar poleposition en won ook de race in Abu Dhabi. Verstappen was de vier jaren daarvoor steeds de winnaar. In 2021 veroverde hij er zijn eerste wereldtitel na een memorabel gevecht met de Brit Lewis Hamilton.

ANP