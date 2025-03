Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen krijgt ‘motivatieboost’ in ‘goede’ sprintkwalificatie

Max Verstappen was aangenaam verrast met zijn tweede plek in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van China in de Formule 1. Lewis Hamilton was in zijn Ferrari weliswaar een fractie sneller, maar de viervoudig wereldkampioen van Red Bull hield wel de sneller geachte McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich. “Dit is een motivatieboost voor het team om het maximale uit de auto te blijven halen”, meldde hij op zijn website.

“In de eerste training zat ik er niet goed bij, dus ik ben natuurlijk heel blij dat ik nu op de eerste startrij sta bij de sprintrace”, aldus Verstappen, die vertelde dat Red Bull niets wezenlijks had veranderd aan de auto na de tegenvallende zestiende tijd in de training. “Ik denk niet dat we er met de balans heel erg naast zitten. We zijn gewoon nog te langzaam, maar deze tweede plek is goed voor ons. Hopelijk wordt het zaterdag een leuke race en kan ik strijd leveren.”

De sprintrace begint zaterdag om 04.00 uur Nederlandse tijd. Het is de eerste van zes sprintraces in dit seizoen. Verstappen won elf van de achttien sprintraces die tot nog toe in de Formule 1 zijn gehouden.

De Limburger eindigde vorige week in de Grote Prijs van Australië als tweede achter Norris. De Brit viel op het circuit van Shanghai tegen in de sprintkwalificatie en start in de sprintrace (100 kilometer) vanaf de zesde positie.

ANP