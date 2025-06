Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start vanaf tweede positie, pole voor Russell

Max Verstappen begint zondag vanaf de tweede positie aan de Grote Prijs van Canada in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was tijdens de kwalificatie in zijn Red Bull alleen langzamer dan George Russell (Mercedes). WK-leider Oscar Piastri reed de derde tijd met zijn McLaren.

De 27-jarige Verstappen was vrijdag in de eerste vrije training in Montréal de snelste en was best tevreden na een negende tijd in de tweede training, waarin hij door omstandigheden geen snelle ronde meer kon rijden. In de derde vrije training werd duidelijk dat zijn Red Bull soms toch nog snelheid mist. De Limburger reed de vijfde tijd achter Lando Norris, Charles Leclerc, Russell en Lewis Hamilton.

Yuki Tsunoda, de Japanse ploeggenoot van Verstappen, werd in het tweede deel van de kwalificatie uitgeschakeld. Hij kreeg een gridstraf van tien plaatsen voor inhalen onder de rode vlag tijdens een vrije training en start daarom achteraan.

Verstappen is derde in de WK-stand met een achterstand van 49 punten op Piastri. De Grote Prijs van Canada begint zondag om 20.00 uur.

ANP