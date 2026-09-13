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Verstappen vindt tweede plaats op de Madring ‘ongelooflijk’

Max Verstappen vindt zijn tweede plaats bij de Grote Prijs van Spanje een “ongelooflijk” resultaat. “Dit is heel goed voor ons”, zei Verstappen na de race op de Madring waar hij met zijn Red Bull achter de Italiaanse winnaar Kimi Antonelli eindigde en de Brit Lando Norris voor zich hield.

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Verstappen had het geluk dat Norris zijn leidende positie moest inleveren na een incident met Lance Stroll in de vijftiende ronde. De Nederlander profiteerde van dat moment door snel zijn banden te wisselen. Daarna moest hij Norris achter zich proberen te houden. “Ik kon Norris gelukkig achter me houden. Dat deed ik door mijn auto gewoon in het midden te houden”, zei Verstappen in een flashinterview op de baan.

Verstappen kende een wisselvallig begin van het raceweekend waarbij hij bij de vrije trainingen op vrijdag en zaterdag twee keer een vijfde en een keer de zesde tijd neerzette. Bij de kwalificatie van zaterdag verraste Verstappen met een derde plaats. Tijdens de Grote Prijs van Spanje zette hij zijn opmars voort en reed hij voor de derde keer dit seizoen naar een tweede plaats.

ANP