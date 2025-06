Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen tweede achter Russell in Canada, Norris valt uit

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Canada als tweede geëindigd. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 slaagde er op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal niet in George Russell in de Mercedes te passeren. Russells teamgenoot Kimi Antonelli werd derde en pakte zijn eerste podium in de race die eindigde achter de safetycar.

Verstappen liep met de 18 punten van de tweede plaats in op klassementsleider Oscar Piastri uit Australië, die als vierde eindigde. Die heeft 198 punten. Verstappen staat derde met 155 punten. Nummer 2 Lando Norris viel in de slotfase uit en blijft op 176 punten staan.

Verstappen had zich als tweede gekwalificeerd en ook bij de start bleef de Nederlander achter de Mercedes. Antonelli, de andere Mercedes-coureur, wist Oscar Piastri te passeren en nam de derde plaats over.

Geen krimp

In eerste instantie drong Verstappen aan bij Russell, maar enkele ronden later moest hij tijd prijsgeven op de Brit en zag daarnaast Antonelli dichterbij komen. De Red Bull ging daarom als eerste de pits in. De beide Mercedessen reageerden in de ronden daarop.

Ook op de harde banden was Verstappen al snel langzamer dan Russell en Antonelli. Hij wisselde opnieuw als eerste de banden, maar moest daarna nog 32 ronden op de andere set harde banden. Na de serie pitstops waren de McLarens met Piastri op 4 en Norris op 5 het snelst en ze liepen hard in op Antonelli, maar die gaf geen krimp en verdedigde zijn derde plaats met succes.

Tegen de wagen

Norris plaatste in de slotfase een aanval op Piastri, maar die gaf niet op. De Brit reed daarna op het rechte stuk in de slipstream tegen de wagen van zijn ploeggenoot aan, wat hem de race kostte en in ieder geval 10 WK punten kostte.

De volgende race is de Grote Prijs van Oostenrijk op 29 juni.

ANP