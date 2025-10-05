Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen loopt in met tweede plek in Singapore, Russell wint

Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grote Prijs van Singapore en daarmee weer iets dichter bij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gekomen in de WK-stand. George Russell (Mercedes) boekte in de avondrace op het stratencircuit van Marina Bay overtuigend zijn tweede zege van het seizoen. Norris werd na een spannende strijd met Verstappen derde, Piastri vierde.

Verstappen (28) liep 6 punten in op klassementsleider Piastri en 3 op nummer 2 Norris. In de laatste zes races moet de Nederlander van Red Bull respectievelijk 63 en 41 punten goedmaken voor zijn vijfde achtereenvolgende wereldtitel.

Russell boekte onbedreigd zijn tweede zege van het seizoen, na de winst in Canada in juni. McLaren bleef voor de derde race op rij zonder overwinning, maar verzekerde zich in Singapore al wel van de wereldtitel bij de constructeurs.

Seizoen

Lang leek het kampioenschap dit seizoen onmogelijk voor Verstappen, die in veel races niet mee kon met de oppermachtige McLarens. Maar met zijn zeges in Azerbeidzjan en Monza heeft de viervoudig wereldkampioen afgelopen weken de strijd om de titel weer spannend gemaakt.

Op het stratencircuit in Singapore vertrok Verstappen vanaf de tweede plek, voor de McLarens. Vanaf poleposition was Russell goed weg, de Nederlander verdedigde zijn tweede plek succesvol. Piastri liep daarbij vertraging op, waar teamgenoot Norris van profiteerde door vanaf zijn vijfde startplek eerst Kimi Antonelli en toen Piastri te passeren. Daarbij raakte Norris de WK-leider uit Australië, die sprak van een “niet echt teamgenoot-waardige” actie.

Twintigste ronde

Russell reed snel weg bij Verstappen, die op zijn beurt weinig last had van de McLarens. In de twintigste ronde was de Nederlander de eerste van de voorhoede die de pits in ging voor de harde band. In de volgende rondes deden Russell, Norris en Piastri hetzelfde. Piastri liep daarbij enkele seconden extra achterstand op door een langzamere bandenwissel.

In de 36e van 62 rondes klaagde Verstappen over zijn moeilijk bestuurbare auto. Norris kwam in die fase snel dichterbij. Negen rondes voor het einde zette de Brit zijn McLaren naast de Red Bull, maar Verstappen verdedigde. Ook in de laatste rondes in het hete Singapore gaf de Nederlander zijn tweede plek niet meer uit handen.

ANP