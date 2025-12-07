Autovisie
Autovisie Autosport Gisteren
Leestijd: 1 minuut

Verstappen na kwijtraken wereldtitel: wees niet te teleurgesteld

ABU DHABI - Max Verstappen (Red Bull Racing) op het Yas Marina Circuit na het winnen van de Abu Dhabi Grand Prix. Lando Norris (McLaren), die als derde eindigde, pakte de wereldtitel. ANP SANDER KONING
ANP / ANP / Sander Koning

Max Verstappen vindt dat de mensen bij Red Bull niet te lang mogen treuren over het kwijtraken van de titel in de Formule 1. “Wees niet te teleurgesteld, dat ben ik zeker niet. We mogen trots zijn op onze comeback. Iedereen bedankt. Ook Honda voor de afgelopen jaren. We hebben het in stijl afgesloten”, sprak de coureur over de boordradio na zijn zege in de slotrace in Abu Dhabi.

Verstappen bleef Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren voor. Norris had aan de derde plaats genoeg voor de wereldtitel. De Brit heeft 2 punten meer dan Verstappen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.