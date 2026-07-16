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Verstappen gaat niet in op vragen over toekomst bij Red Bull

Max Verstappen heeft bij vragen in de persconferenties van de Grote Prijs van België niets losgelaten over zijn toekomst bij Red Bull. “Er valt niets te zeggen van mijn kant”, antwoordde de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zoals vaker. Hij zei zich er momenteel niet al te druk over te maken, maar de vragen blijven komen.

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Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar hij zou een clausule hebben waarmee hij eerder weg kan als de auto van Red Bull niet goed genoeg presteert. Hij staat momenteel zevende in het kampioenschap met een achterstand van 103 punten op klassementsleider Kimi Antonelli uit Italië.

“Ik ben druk bezig om te zorgen dat we de juiste stappen met de auto maken en daarbuiten heb ik de bruiloft van mijn zusje gehad”, zei Verstappen over de afgelopen weken. “Het komt allemaal vanzelf wel en dat is altijd zo geweest.”

McLaren

De 28-jarige Formule 1-coureur is in de afgelopen maanden vooral in verband gebracht met McLaren. Verstappens manager Raymond Vermeulen zou in de aanloop naar de GP van België juist weer hebben gezegd dat er geen plannen zijn voor een vertrek bij Red Bull.

Verstappen zegt vragen over zijn toekomst meteen af te kappen. Hij voelt geen druk en ook van de andere kant is er geen druk te zetten, zegt hij. Een uiterste datum is er ook niet. “Het gaat gewoon stap voor stap. En zo hoort het ook.”

Sinds de Grote Prijs van België een jaar geleden werkt de Nederlander samen met de huidige teambaas Laurent Mekies, die de opvolger werd van de ontslagen Christian Horner. “De samenwerking gaat heel goed, heel transparant. We bellen of appen bijna elke dag, over alles, racen en niet-racen. Behalve dat hij goede technische kennis heeft, is hij aardig en fijn om mee te werken.”

ANP