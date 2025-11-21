Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zoekt naar betere bandengrip op koude baan Las Vegas

Max Verstappen was tevreden over zijn verrichtingen in de twee vrije trainingen bij de Grote Prijs van Las Vegas. “De balans was prima, hoewel we nog wel wat meer bandengrip moeten vinden”, liet de coureur van Red Bull na afloop weten via een teambericht.

De 28-jarige viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zette in de eerste training de vierde tijd neer en in de tweede sessie de negende. In de tweede training was het Verstappen niet gegund een rondje voluit te gaan op de snelle, zachte banden, omdat de sessie zo’n twintig minuten voor het einde werd stilgelegd. Er kwam een hervatting, maar al snel werd de rode vlag opnieuw gezwaaid. Baancommissarissen hadden een loszittend putdeksel ontdekt.

Verstappen staat in het kampioenschap 49 punten achter Lando Norris van McLaren en moet ook diens teamgenoot Oscar Piastri nog voor zich dulden. Hij kan in Las Vegas al worden uitgeschakeld voor de wereldtitel als Norris minimaal 9 punten op hem uitloopt.

Glad wegdek

“Het was door die onderbrekingen lastig om uit te vinden hoe we de banden in het juiste werkvenster moeten krijgen, maar dat gold voor iedereen”, zei Verstappen verder. “Je kunt dit circuit ook niet vergelijken met andere circuits die eenzelfde downforce (neerwaartse druk) hebben, want het is hier veel kouder en het wegdek is erg glad.”

Charles Leclerc was in zijn Ferrari de snelste in de eerste training, maar de tweede training kon hij niet afmaken door problemen met de versnellingsbak. Norris noteerde in de tweede sessie de beste tijd en de Brit was na afloop dik tevreden. “Dit is een lastig circuit, maar we doen het al veel beter dan vorig jaar”, zei de kampioenschapsleider na afloop op de website van de Formule 1. “Het gevoel in de auto is goed en de snelheid is er, dus poleposition pakken hier is zeker mogelijk.”

ANP