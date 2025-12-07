Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen ziet uit naar slotrace: alles in de gaten houden

Max Verstappen ziet uit naar de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotrace van het jaar in de Formule 1 waarin de titelstrijd wordt beslist. “Ik voel me goed. Ik heb natuurlijk een idiote ommekeer kunnen bewerkstelligen in het kampioenschap, waardoor ik nu nog kans heb op de titel”, zei hij een kleine twee uur voor aanvang van de race op het Yas Marina Circuit. “Ik heb er zin in, hoop dat ik mijn eigen race kan rijden vooraan, maar zal zeker in de gaten houden wat er achter me gebeurt.”

Verstappen heeft 12 punten minder dan Lando Norris van McLaren. Het beste scenario voor de Limburger is de race winnen en dan hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Dan heeft Verstappen zijn vijfde wereldtitel te pakken. Hij start vanaf poleposition.

Norris heeft genoeg aan een podiumplek. Dan maakt het voor hem niet uit wat Verstappen en Oscar Piastri van McLaren, die ook nog kans heeft op de titel, doen. “Ik heb verrassend goed geslapen. Dit is de grote dag waar ik al die jaren op heb gewacht. Het wordt spannend, maar ik ben er klaar voor”, aldus de Brit van McLaren.

ANP