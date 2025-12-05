Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen in eerste training Abu Dhabi iets langzamer dan Norris

Max Verstappen is goed begonnen aan de Grand Prix van Abu Dhabi, het laatste raceweekeinde van dit jaar in de Formule 1. De coureur van Red Bull reed in de eerste vrije training de tweede tijd (1.24,493). Hij was een fractie minder snel dan Lando Norris. De kampioenschapsleider van McLaren klokte 1.24,485 en was slechts 8 duizendsten sneller dan de Nederlander. De derde tijd op het Yas Marina Circuit was voor Charles Leclerc. De coureur van Ferrari gaf 16 duizendsten toe.

De Formule 1 krijgt een ontknoping waarin drie coureurs in de laatste grand prix van het jaar gaan uitmaken wie de kampioen wordt. Dat zijn regerend kampioen Verstappen, Norris en Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris bij McLaren. Het is vijftien jaar geleden dat meer dan twee coureurs in de strijd waren om de titel in de slotrace. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en genoeg aan een plek op het podium. Verstappens beste optie is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt.

Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats. Piastri ontbrak in de eerste vrije training. Hij gaf het stuur van zijn McLaren over aan de Mexicaan Pato O’Ward.

Acht andere vaste coureurs stonden in de eerste vrije training ook hun auto af aan een jonge coureur uit de opleiding. De teams voldeden zo aan hun verplichting om een ‘rookie’ te laten proeven aan de Formule 1. Zo nam de 18-jarige Brits-Zweedse coureur Arvid Lindblad bij Red Bull het stuur over van Yuki Tsunoda. Lindblad is volgend jaar vaste rijder in de koningsklasse bij Racing Bulls.

