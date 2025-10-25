Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen de snelste in tweede training op hoogte in Mexico

Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Mexico in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez 0,153 seconde sneller dan de Monegask Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de tweede tijd noteerde. De Italiaan Kimi Antonelli reed in zijn Mercedes de derde tijd. Hij gaf 0,174 seconde toe op Verstappen, die zijn snelste ronde reed op de zachte band.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren had het lastig in de tweede sessie. De Australiër klokte de twaalfde tijd. Hij was ruim acht tienden langzamer dan Verstappen. Lando Norris van McLaren zette de vierde tijd neer.

Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en gelooft weer in zijn kansen op een vijfde titel. Piastri leidt met 246 punten, 14 meer dan teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen. Er zijn nog vijf grands prix en twee sprintraces te gaan dit seizoen.

Verstappen keek de eerste training vanaf de kant toe. Hij stond zijn auto af aan het 18-jarige Britse talent Arvid Lindblad. Maar zodra hij zelf in de auto stapte voor de tweede training, had hij het tempo te pakken. Hij gaf met zijn optreden aan dat hij weer voor de winst wil gaan. De Limburger won al vijf keer de Grote Prijs van Mexico.

De GP van Mexico gaat zaterdag verder met de derde training en de kwalificatie. Zondag is de race.

