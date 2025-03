Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zestiende in eerste vrije training GP van China

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van China in de Formule 1 de zestiende tijd gereden in zijn Red Bull-auto. De viervoudig wereldkampioen reed zijn snelste ronde op de tragere mediumbanden. Hij brak tegen het einde van de sessie een vliegende ronde op de snellere zachte banden af.

Verstappen was beduidend langzamer dan Lando Norris, die in zijn McLaren de beste tijd neerzette. In de laatste minuten van de training reed hij op het nieuwe asfalt van het circuit in Shanghai 1.31,504 en met die tijd was hij een halve seconde sneller dan de Monegask Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de tweede tijd noteerde. Oscar Piastri (McLaren) klokte de derde tijd.

De Grote Prijs van China is de tweede grand prix van het seizoen. De Brit Norris won vorige week de openingsrace in Australië. Verstappen eindigde toen als tweede.

De eerste vrije training was ook de enige in Shanghai, want de coureurs maken zich op voor de eerste sprintrace van het seizoen. Vrijdag is er eerst nog de kwalificatie voor de sprintrace (08.30 uur), gevolgd door de korte race over 100 kilometer op zaterdag (aanvang 04.00 uur). De hoofdrace is op zondag om 08.00 uur.

ANP