Verstappen gelooft in snelle verbetering van zijn Red Bull

In aanloop naar de eerste race van het Formule 1-seizoen in Australië heeft Max Verstappen opnieuw gezegd dat zijn Red Bull niet de snelste is. “Maar hij is beter dan eind vorig jaar en dingen kunnen snel veranderen in de Formule 1. Het seizoen is lang”, zei de viervoudig wereldkampioen donderdag tijdens een persconferentie in Melbourne.

De 27-jarige Nederlander eindigde de laatste race van vorig jaar in Abu Dhabi als zesde, na eerder al zijn vierde wereldtitel op rij te hebben veiliggesteld. Hoewel zijn auto beter lijkt dan toen, zijn er nog problemen op te lossen. “Daar blijven we aan werken. Maar met de testdagen hebben we niet veel tijd gehad, dus komend weekend en de tijd erna zullen we meer te weten komen. We gaan ons best doen, veel meer kunnen we niet doen.”

Verstappen maakte tien jaar geleden in Melbourne namens Toro Rosso als 17-jarige zijn debuut in de Formule 1. Hij zou zijn jongere versie achteraf niet van veel adviezen willen hebben voorzien. “Het is belangrijk om je fouten te maken en natuurlijk die opwinding te voelen op dat moment. Want als ik hem toen had verteld wat hij in de sport zou bereiken, dan was dat behoorlijk saai geweest om te weten, toch?”, aldus de Nederlander.

