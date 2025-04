Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen snelste met baanrecord in kwalificatie GP Japan

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 vanaf poleposition. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was op het circuit van Suzuka in de kwalificaties goed voor een tijd van 1.26,983, een baanrecord.

Verstappen hield de twee McLarens – de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri – net achter zich. Het verschil met Norris was twaalf duizendsten van een seconde.

Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco realiseerde de vierde tijd, de Brit George Russell (Mercedes) de vijfde. Verstappens nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda haalde de derde kwalificatiesessie niet. De Japanner start zondag in zijn thuisrace slechts vanaf de vijftiende positie.

Zo goed mogelijk

“Het was niet makkelijk, maar we hebben geprobeerd de auto zo goed mogelijk te krijgen”, vertelde Verstappen in het flashinterview op de baan. De vrije trainingen hadden hem eerder de vijfde, de achtste en opnieuw de vijfde tijd opgeleverd. Zijn optreden in de kwalificaties, waarin hij in zijn laatste ronde Norris nog onttroonde, was daarom verrassend. “We zijn elke sessie iets verbeterd en die laatste ronde was echt geweldig. Het is een beloning, waanzinnig.”

De Grote Prijs van Japan is de derde grand prix van het seizoen. Norris won de openingsrace in Australië, Piastri was de beste in de GP van China. Verstappen won de laatste drie grands prix van Japan op het Suzuka International Racing Course: “Het is een hoogtepunt voor ons om hier weer op pole te staan. We gaan ons best doen morgen.” De race begint zondag om 07.00 uur (Nederlandse tijd).

ANP