Verstappen had derde plaats na start vanuit de pits niet verwacht

Max Verstappen had niet gedacht dat hij op het podium zou eindigen in de Grote Prijs van São Paulo na een start vanuit de pitstraat. De wereldkampioen eindigde als derde achter winnaar Lando Norris uit Groot-Brittannië en Kimi Antonelli uit Italië. “Om op het podium te eindigen vanuit de pitstraat, dat had ik echt totaal niet verwacht”, zei hij in het interview na afloop.

“Ik denk dat het de hele race volle bak was. We moesten veel auto’s inhalen vanuit de pitstraat en hadden een goede snelheid”, zei Verstappen over zijn race. “Ik had ook nog een lekke band en moest terug naar de pits. Het is een ongelofelijk resultaat.”

Verstappen zei ook dat hij trots was op het team. Hij kende zaterdag een mislukte kwalificatie met de zestiende plaats en het team paste daarna zijn auto aan, waardoor hij vanuit de pitstraat moest starten. “We geven nooit op. We zijn maar 10 seconden van de winnaar geëindigd. Dat is echt ongelofelijk.”

Kwalificatie

De 28-jarige Limburger klonk bij Viaplay een stuk tevredener dan een dag eerder, toen hij mopperde over te weinig grip en geen idee had hoe het beter moest. “Alles was iets beter. De snelheid zat er goed in, de balans was beter en de motor wat rustiger, waardoor hij minder trilde. Dat hielp allemaal en het was koeler, wat ook meespeelde. De banden raakten minder oververhit en we hadden daardoor iets meer grip.”

Verstappen denkt wel dat er misschien meer had ingezeten met een betere auto bij de kwalificatie. “Dan had je in kwalificatiesessie 3 gestaan”, zei hij over een mogelijke top 10-plek bij de start. “Als je ziet dat je maar 10 seconden achterligt, denk ik dat we een goede race hebben gehad. Ik was gefocust op de race en probeerde het maximale eruit te halen. Als het klikt, dan weet ik dat het kan. Daarom baal ik ook als het niet loopt, omdat je weet wat wel kan.”

