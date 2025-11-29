Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verlaat Formule 1 als regels 2026 ‘niet leuk’ zijn

Max Verstappen heeft een duidelijk beeld over zijn toekomst in de Formule 1. Als de grote regelwijzigingen in 2026 hem niet bevallen, is de kans groot dat hij zijn tot eind 2028 lopende contract bij Red Bull niet uitdient. Dat berichten onder meer DPA en ESPN op basis van een interview met persbureau AP. “Het hangt af van de nieuwe regels in 2026, en of die goed en leuk zijn. Als het niet leuk is, zie ik mezelf niet doorgaan”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

In 2026 gaat een nieuw motorreglement in. Er komen grote aerodynamische vernieuwingen en de hybridemotoren veranderen: 50 procent van de energie wordt opgewekt door de accu.

Verstappen herhaalde dat het record van zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher evenaren hem niet echt boeit. “Ik weet dat ik na dit jaar nog drie jaar heb, dus het is mogelijk, maar het is niet iets waar ik aan denk of dat ik moet doen voordat ik de sport verlaat. Ik zou de sport morgen kunnen verlaten”, benadrukte Verstappen. “En ik weet dat als dit hoofdstuk eenmaal afgesloten is, het ook echt afgesloten is. Ik zie mezelf niet meer terugkomen. Als ik stop, stop ik definitief.”

Vijfde titel

Verstappen heeft nog kans om dit jaar zijn vijfde titel te veroveren, maar dan moet alles meezitten en met name kampioenschapsleider Lando Norris van McLaren veel punten verspelen in de laatste races van dit jaar.

De 28-jarige Limburger liet dit jaar bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort al doorschemeren dat hij mogelijk in 2026 al minder gaat focussen op de Formule 1. Hij overweegt langeafstandsraces te gaan doen. Hij won dit jaar al een GT3-race op de Nordschleife van de Nürburgring. Verstappen, dit jaar vader geworden, wil ook meer tijd bij zijn gezin doorbrengen.

ANP