Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen beseft dat hij ‘geluk’ nodig heeft in titelstrijd

Max Verstappen geeft toe dat hij “een beetje geluk” nodig heeft om Lando Norris en Oscar Piastri te achterhalen in het kampioenschap van de Formule 1. “Ik moet elk weekend veel meer punten scoren en dat is niet zo eenvoudig”, vertelde de viervoudig wereldkampioen aan onder meer Autosport.com op de persdag voorafgaand aan de Grote Prijs van São Paulo.

“Dit seizoen is het toch een beetje anders, dus het komt erop neer dat we als team alle vier de grands prix die nog komen alles moeten optimaliseren en eigenlijk moeten winnen”, vervolgde Verstappen.

“We hebben waarschijnlijk ook een weekend nodig waarin ik een wat groter verschil kan maken. We gaan er alles aan doen en of het dan genoeg is, kan ik nu niet zeggen. Voor mij is er geen druk. Zelfs als ik de titel niet win, weet ik dat ik een heel goed seizoen heb gereden”, aldus de coureur van Red Bull, die in de laatste vier grands prix van het jaar gemiddeld 9 punten meer moet scoren dan de McLaren-rijders Norris en Piastri.

Verstappen leek kansloos voor de titel, maar in de laatste vijf races is hij ingelopen op het duo van McLaren en bedraagt de achterstand op WK-leider Norris 36 punten. Een vijfde wereldtitel op rij is nog mogelijk. Hij won de afgelopen twee jaar de GP van São Paulo. Vorig jaar zegevierde hij na een memorabele inhaalrace in de regen. “Het zal heel moeilijk worden en het is niet gezegd dat ik in het voordeel ben als het weer regent. McLaren heeft laten zien dat het in de regen ook heel goed de bandentemperatuur kan controleren.”

ANP