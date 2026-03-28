Verstappen na mislukte kwalificatie niet boos maar gelaten

Max Verstappen reageert gelaten op het neerzetten van de elfde tijd in de kwalificatie van de Grote Prijs van Japan. “Het erge is, ik ben niet boos, ik ben daar allang voorbij en dat is niet goed”, aldus de Limburger bij Viaplay.

Verstappen eindigde op het circuit van Suzuka op grote afstand van zijn concurrenten bij Mercedes, Ferrari en McLaren. De viervoudig wereldkampioen sprak van problemen met de aerodynamica. “Ik kon geen bocht aanvallen, had veel overstuur en midden in de bocht draaide de auto ook niet”, vatte de coureur samen. “Dat is heel raar. Ik weet ook niet goed wat ik ervan moet maken.”

“We hebben heel veel problemen, dat is op dit moment het grootste probleem”, was Verstappen pessimistisch. “Het is heel wisselend ook.”

Hij start zondag vanaf de zesde startrij en had daar ook weinig vertrouwen in. “Ik val niet meer stil, maar de start zelf is nog altijd heel slecht.”

ANP