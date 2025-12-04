Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen gaat ‘volkomen ontspannen’ finale Formule 1 in

Max Verstappen leeft “volkomen ontspannen” en “zonder stress” toe naar de slotrace van dit jaar in de Formule 1. Hij zal er alles aan doen om zijn vijfde wereldtitel te veroveren, maar heeft er vrede mee als het niet lukt. “Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken in de Formule 1, alles wat erbij komt is een bonus”, zei de 28-jarige coureur van Red Bull in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het feit dat hij ondanks een moeizame eerste helft van het seizoen in de laatste race nog meedoet om de titel, ziet Verstappen ook als een bonus. “Ik ga er met louter positieve energie in, maar als ik de titel niet win, weet ik nog steeds dat ik een geweldig seizoen heb gehad. Dat haalt een hoop druk weg.”

Verstappen vecht op het Yas Marina Circuit met McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri om de titel. Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en 16 punten meer dan teamgenoot Piastri.

‘Strategie’

De Limburger stond na de Dutch Grand Prix in Zandvoort 104 punten achter op toenmalig leider Piastri. “Op dat moment gaf ik geen cent meer voor de titel, want de auto ontbeerde de snelheid om voor de overwinning te gaan”, weet Verstappen nog. “Maar we hebben het kunnen omkeren en in de tweede seizoenshelft kwamen ineens de zeges weer. Het plezier kwam daarmee ook terug. In plaats van het circuit teleurgesteld te verlaten uit frustratie over de slechte prestaties, is bij iedereen in het team de lach weer terug op het gezicht. We genieten.”

“We zien wel hoe het gaat. Ik weet dat als ik eenmaal in de auto zit, ik altijd probeer er alles uit te halen wat erin zit. Ik denk dat het puur qua tempo lastig wordt, maar er kan veel gebeuren. Als strategie een rol speelt of als je op het juiste moment de juiste beslissingen neemt, krijgen we misschien wel de kans.”

