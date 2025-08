Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen stelt met twaalfde tijd opnieuw teleur in training

Max Verstappen blijft ontevreden over zijn Red Bull. De wereldkampioen was ook in de derde vrije training van de Grote Prijs van Hongarije veel langzamer dan zijn concurrenten. Hij reed de twaalfde tijd.

WK-leider Oscar Piastri liet de beste tijd noteren (1.14,916). Verstappen was 1,246 seconde langzamer. Lando Norris, de teamgenoot van Piastri bij McLaren, reed de tweede tijd.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc van Ferrari waren met de derde en vierde tijd ook beduidend sneller dan Verstappen, die donderdag bevestigde dat hij ook volgend jaar voor Red Bull rijdt. Yuki Tsunoda presteerde nog slechter dan teamgenoot Verstappen en kwam niet verder dan de negentiende tijd in de laatste vrije training.

‘Geen balans’

Verstappen kwam vrijdag niet verder dan de negende en veertiende tijd in de eerste trainingen op de Hungaroring. “Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik kan gewoon niets met deze auto. Ik heb geen balans”, klaagde de Nederlander die een waarschuwing van de wedstrijdleiding kreeg omdat hij tijdens de vrije training een handdoek uit zijn auto had gegooid. Ook na de derde vrije training was hij ontevreden. “Het lijkt wel of we de problemen in de auto hebben verplaatst”, zei hij.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije begint om 16.00 uur.

ANP