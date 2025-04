Deel dit: Share App Mail Tweet

Boze Verstappen heeft geen zin in interview na race in Jeddah

Max Verstappen was het duidelijk oneens met de tijdstraf die de stewards hem gaven tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De viervoudig wereldkampioen kon zo zijn poleposition niet verzilveren en beëindigde de race als tweede achter de Australiër Oscar Piastri van McLaren. De Nederlander weigerde vragen te beantwoorden tijdens het flashinterview op de baan. “Ik wil het kort houden. Ik dank de fans en ik hou van dit circuit. Het is wat het is”, was het enige wat hij kwijt wilde aan interviewer David Coulthard.

In bocht 1 dreigde Piastri Verstappen binnendoor in te halen, maar de Nederlander wilde niet wijken en sneed de bocht af om vooraan te blijven. Piastri eiste via de boordradio dat Verstappen de eerste plek moest afstaan aan hem, maar de Nederlander weigerde dat. In zijn ogen kreeg hij te weinig ruimte van Piastri. De stewards oordeelden dat Verstappen voordeel had gehaald uit het afsnijden van de bocht en deelden een tijdstraf van vijf seconden uit. Die kostte hem uiteindelijk de winst.

Ook bij Viaplay ging Verstappen niet in op het incident. “Ik wil het er niet over hebben. Tijdverspilling”, zei hij kortaf.

Winnaar Piastri besefte dat die tijdstraf voor zijn concurrent hem aan de zege had geholpen, maar liet ook blijken dat hij het eens was met de stewards. “Toen ik binnendoor kwam in bocht 1, lag ik volgens mij genoeg voor”, zei hij. “Het was absoluut een van de zwaarste races die ik heb gereden. Ik kon Max in het eerste deel van de race niet bijhouden en reed mijn banden helemaal op. Vóór hem rijden was een stuk prettiger, maar wij moeten nog wat extra’s vinden. Verstappen zat naar mijn zin iets te dicht op ons.”

ANP