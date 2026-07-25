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Verstappen ‘helemaal klaar’ na mislukte kwalificatie in Hongarije

BOEDAPEST - Max Verstappen (Red Bull Racing) na afloop van de kwalificatie op de Hungaroring voor de Grote Prijs van Hongarije. SANDER KONING / ANP
ANP / ANP / Sander Koning

Max Verstappen is er even “helemaal klaar mee” na de kwalificatie van de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen kwam in de kwalificatie op de Hungaroring niet verder dan de zesde tijd en sprak van een auto die “totaal onbestuurbaar” is.

Verstappen zei al dat de hele kwalificatie slecht ging, ook voordat hij spinde bij zijn laatste ronde. “Vanaf de derde training verliezen we downforce en dat bleef meer doorgaan in de kwalificatie, echt waardeloos”, mopperde de Nederlander bij Viaplay. “Er is altijd wel weer wat anders dat niet werkt of kapotgaat. Ik ben er even klaar mee.”

Volgens Verstappen was duidelijk te zien dat de Red Bull niet te besturen was en bij de spin in zijn laatste snelle ronde helemaal uitbrak. “Als je vleugel eraf haalt, heb je onderstuur, zet je vleugel erbij, dan breekt de auto uit.”

Lando Norris poleposition

De coureur liet zich daarna niet uit over zijn kansen voor de race van zondag. Daarin start hij op de derde startrij. De Britse regerend wereldkampioen Lando Norris veroverde poleposition. “We zien het wel”, klonk Verstappen gelaten. Een week eerder kwalificeerde hij zich nog als tweede bij de Grote Prijs van België.

De Grote Prijs van Hongarije start zondag om 15.00 uur.

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ANP

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