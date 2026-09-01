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Verstappen krijgt bij Red Bull met McCullough nieuwe hoofd racing

Max Verstappen krijgt volgend seizoen bij Red Bull met Tom McCullough een nieuwe hoofd racing. Dat maakte de Formule 1-renstal dinsdag bekend. De 50-jarige Brit komt over van Aston Martin.

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“We zijn verheugd om Tom begin 2027 in het team te verwelkomen en kijken uit naar de schat aan ervaring en expertise die hij in deze rol zal inbrengen”, aldus Red Bull.

Op dit moment is Gianpiero Lambiase hoofd racing en tevens de race-engineer van Verstappen. Red Bull bevestigde in april dat Lambiase het team uiterlijk na het seizoen 2027 verlaat. Hij wordt hoofd racing bij concurrent McLaren. Verstappen verlengde onlangs zijn eigen contract bij Red Bull met twee jaar tot en met 2030.

ANP