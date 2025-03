Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen denkt niet dat hij in Australië kan meedoen om de zege

Max Verstappen verwacht niet dat hij bij de eerste grand prix in de Formule 1 op 16 maart in Melbourne mee kan doen om de zege. Daarvoor is er nog “te veel werk aan de winkel”, zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing bij een presentatie van Viaplay in Zandvoort.

Volgens Verstappen is het team van McLaren op dit moment de grote favoriet voor de wereldtitel. Het Britse team is volgens hem een klasse apart. “We hadden gehoopt dichterbij te zitten. Maar dat is nog niet het geval”, zei Verstappen.

ANP