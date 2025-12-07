Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen kan sterke comeback niet bekronen met vijfde WK-titel

Max Verstappen kon in Abu Dhabi een ongekende comeback in het seizoen net niet bekronen met een vijfde wereldtitel. Niet eerder in de historie van de Formule 1 maakte een coureur een achterstand van 104 punten goed in het kampioenschap. Dat lukte Verstappen net niet. Hij won wel de slotrace en kwam 2 punten tekort op Lando Norris van McLaren, die genoeg had aan de derde plaats om zijn eerste titel te veroveren.

De Nederlander beleefde een allesbehalve constant seizoen, waarin hij meer vocht tegen de kuren van zijn moeilijk bestuurbare RB21 dan dat hij sportief de strijd kon aangaan. Hij was in de eerste helft van het seizoen meestal niet opgewassen tegen de ijzersterke McLarens en mopperde vaak over gebrek aan balans en grip.

Na acht races was de achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren nog te overzien, want Verstappen scoorde zeges in Japan en Emilia-Romagna. Maar na een tiende plaats in Spanje, een uitvalbeurt in Red Bulls thuisrace in Oostenrijk en een negende plaats in Hongarije ging het hard. Na de Dutch Grand Prix was het gat op de toenmalige leider 104 punten.

Ommekeer

Op de hogesnelheidsbaan van Monza vond onverwachts de ommekeer plaats. Red Bull wist eindelijk de juiste afstelling te vinden en prompt begon de Nederlander weer te winnen. Hij bracht met vijf overwinningen, een tweede plaats en twee derde plaatsen de kloof terug naar 12 punten.

Zijn derde plaats in de Grote Prijs van Brazilië was indrukwekkend. Hij begon de race vanuit de pitstraat en moest ook nog een keer naar binnen met een lekke band. Hij domineerde de Grote Prijs van Las Vegas, maar profiteerde daar wel van de diskwalificatie van de beide McLaren-rijders. Hun auto kwam na afloop niet door de technische keuring.

“Ik had graag gezien dat we in de eerste helft van het jaar beter hadden gepresteerd”, zei hij eerder in Abu Dhabi in een terugblik. “We hebben dit seizoen een moeilijke periode gehad, maar ik ben wel tevreden over de tweede helft. Na Zandvoort gaf ik geen cent meer voor de titel, maar we hebben het ten goede kunnen omdraaien. Ik ben trots op de manier waarop we als team hebben samengewerkt om die auto beter te maken.”

