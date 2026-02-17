Autovisie
Autovisie Autosport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Verstappen test donderdag en vrijdagmiddag in Bahrein

epa12733941 Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands in action during the Formula 1 pre-season testing at Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, 13 February 2026. EPA/ALI HAIDER
ANP / EPA / Ali Haider

Max Verstappen komt donderdag en vrijdagmiddag in actie tijdens de laatste testdagen van de Formule 1 in Bahrein. Dat meldde zijn team Red Bull dinsdag.

Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen, gaat woensdag en vrijdagochtend het circuit in Sakhir op.

Verstappen testte vorige week in Bahrein ook de RB22, de auto van Red Bull Racing voor het nieuwe seizoen. Daarvoor oefende hij op het circuit van Barcelona.

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.