Verstappen test donderdag en vrijdagmiddag in Bahrein

Max Verstappen komt donderdag en vrijdagmiddag in actie tijdens de laatste testdagen van de Formule 1 in Bahrein. Dat meldde zijn team Red Bull dinsdag.

Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen, gaat woensdag en vrijdagochtend het circuit in Sakhir op.

Verstappen testte vorige week in Bahrein ook de RB22, de auto van Red Bull Racing voor het nieuwe seizoen. Daarvoor oefende hij op het circuit van Barcelona.

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.

ANP