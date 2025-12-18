Autovisie
Verstappen rijdt vanaf komend seizoen met nummer 3 in Formule 1

Max Verstappen rijdt vanaf komend seizoen in de Formule 1 met startnummer 3. Dat zegt de viervoudig wereldkampioen in een eindejaarsinterview met Viaplay.

Verstappen reed van 2022 tot en met 2025 met nummer 1. Dat nummer is vanaf nu voor de nieuwe wereldkampioen Lando Norris. Verstappen wilde eerder al met nummer 3 racen, maar dat nummer behoorde lange tijd toe aan zijn voormalige ploeggenoot Daniel Ricciardo. De Australiër is inmiddels gestopt met racen.

“Het wordt niet nummer 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van nummer 1. We mogen nu wisselen en het wordt nummer 3”, aldus Verstappen, die jarenlang met nummer 33 reed. “Nummer 33 was altijd prima, maar ik vind één 3 gewoon mooier dan twee 3’en. Ik heb natuurlijk altijd gezegd dat het stond voor dubbel geluk, maar mijn geluk heb ik natuurlijk al gehad in de Formule 1.”

