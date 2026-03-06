Autovisie
Autovisie Autosport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Verstappen start seizoen met derde tijd in eerste vrije training

MELBOURNE - Max Verstappen (Red Bull Racing) tijdens de eerste vrije training op het Albert Park Circuit in aanloop naar de Grote Prijs van Australië. SANDER KONING / ANP
ANP / ANP / Sander Koning

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van het seizoen de derde tijd gereden. Charles Leclerc was in het Australische Melbourne de snelste met een ronde van 1.20,267. Daar gaf de Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull 0,522 seconde op toe. Lewis Hamilton reed de tweede tijd.

Verstappen (28) gaf de afgelopen weken al aan dat hij bij de Grote Prijs van Australië niet direct verwacht mee te doen om de zege, al weigerden ook andere coureurs de favorietenrol te pakken. Lando Norris werd vorig jaar wereldkampioen met 2 punten meer dan Verstappen.

Veel is ook nog onvoorspelbaar in de Formule 1 door de nieuwe regels. De koningsklasse is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden. Wie binnen een seconde van zijn voorganger rijdt, krijgt tijdelijk meer vermogen dat de rest van de ronde kan worden ingezet. Daarnaast kunnen coureurs op rechte stukken een speciale modus inschakelen, wat ervoor zorgt dat de auto met minder luchtweerstand een hogere topsnelheid bereikt.

De Australische grand prix is zondag de eerste van het seizoen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.