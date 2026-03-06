Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen start seizoen met derde tijd in eerste vrije training

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van het seizoen de derde tijd gereden. Charles Leclerc was in het Australische Melbourne de snelste met een ronde van 1.20,267. Daar gaf de Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull 0,522 seconde op toe. Lewis Hamilton reed de tweede tijd.

Verstappen (28) gaf de afgelopen weken al aan dat hij bij de Grote Prijs van Australië niet direct verwacht mee te doen om de zege, al weigerden ook andere coureurs de favorietenrol te pakken. Lando Norris werd vorig jaar wereldkampioen met 2 punten meer dan Verstappen.

Veel is ook nog onvoorspelbaar in de Formule 1 door de nieuwe regels. De koningsklasse is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden. Wie binnen een seconde van zijn voorganger rijdt, krijgt tijdelijk meer vermogen dat de rest van de ronde kan worden ingezet. Daarnaast kunnen coureurs op rechte stukken een speciale modus inschakelen, wat ervoor zorgt dat de auto met minder luchtweerstand een hogere topsnelheid bereikt.

De Australische grand prix is zondag de eerste van het seizoen.

