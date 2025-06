Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen achter Norris en Piastri in tweede training Oostenrijk

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk de derde tijd gereden in zijn Red Bull. Lando Norris en Oscar Piastri, de coureurs van concurrent McLaren, waren iets sneller dan de viervoudig wereldkampioen op de Red Bull Ring nabij Spielberg.

Norris klokte de beste tijd: 1.04,580. Kampioenschapsleider Piastri gaf 0,157 seconde toe, terwijl Verstappen 0,318 seconde langzamer was dan Norris.

Verstappen had in de eerste training de tweede tijd genoteerd. Toen was George Russell in zijn Mercedes sneller. De Brit zette in de tweede training de zesde tijd neer.

WK-stand

Verstappen triomfeerde al vijf keer op het thuiscircuit van Red Bull. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar Russell.

Red Bull heeft enkele upgrades doorgevoerd die de auto van Verstappen sneller zouden maken. In de WK-stand staat Verstappen derde met 155 punten, 43 punten minder dan Piastri en 21 minder dan Norris.

Vreemde inhaalactie

De tweede training verliep zonder noemenswaardige incidenten, op een vreemde inhaalactie van Norris bij Verstappen na. De Brit ging links voorbij, terwijl er rechts veel meer ruimte was. Dit leidde tot een verbaasde reactie van Verstappen over de boordradio naar zijn race-engineer Simon Rennie. Deze Brit vervangt zijn vaste gesprekspartner Gianpiero Lambiase, die om privéredenen afwezig is in Oostenrijk. Het is voor het eerst sinds de entree van Verstappen bij Red Bull in 2016 dat hij een andere race-engineer heeft.

“De communicatie met Simon ging goed. Ik ken hem al lang en hij heeft veel ervaring. Hij is rechtdoorzee en dat is goed”, zei Verstappen in het persbulletin van Red Bull. “Qua tempo had ik iets te veel onderstuur, maar verder geen grote problemen.”

