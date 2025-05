Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen achter Norris en Piastri bij derde training in Imola

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training op het Formule 1-circuit in Imola de derde tijd (1.15,078) neergezet. Daarmee presteert de viervoudig wereldkampioen beter dan tijdens de eerste twee oefensessies op vrijdag. Hij klokte toen respectievelijk de zevende en de vijfde tijd in zijn Red Bull. Verstappen moest op zaterdag nog wel de beide McLarens van de Brit Lando Norris (1.114,897) en de Australiër Oscar Piastri voor zich dulden. Verstappen had een achterstand van 0.181 seconden op Norris.

Verstappen vreesde voor het seizoen al dat het gat tussen McLaren en de rest bijna onoverbrugbaar zou zijn. Daarvan kreeg de Nederlandse coureur van Red Bull de bevestiging bij vijf van de zes verreden races. Hij zegevierde alleen in Japan. Tijdens de drie trainingen in Imola moest Verstappen keer op keer constateren dat de beide McLarens sneller waren.

De kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna begint zaterdag om 16.00 uur. De race gaat zondag om 15.00 uur van start.

ANP