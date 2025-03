Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt derde tijd in derde vrije training GP Australië

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Australië de derde tijd gereden. Oscar Piastri (McLaren) reed in Melbourne de snelste tijd, George Russell (Mercedes) eindigde als tweede.

De Grote Prijs van Australië op circuit Albert Park in Melbourne is de eerste race van het nieuwe jaar in de Formule 1. Verstappen begint als viervoudig wereldkampioen aan een lang seizoen met 24 grands prix op de kalender. De 27-jarige Nederlander voert al meer dan duizend dagen het klassement aan in de Formule 1, gerekend vanaf de Grote Prijs van Spanje in 2022 tot en met de laatste race van vorig seizoen, de Grote Prijs van Abu Dhabi.

ANP