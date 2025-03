Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen derde in kwalificatie GP Australië achter McLaren-duo

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Australië vanaf de derde startpositie. Dat is het resultaat van de kwalificatie in Melbourne voor de eerste grand prix van dit seizoen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest beide McLaren-coureurs voor zich dulden.

De Brit Lando Norris veroverde op het circuit van Albert Park poleposition in een tijd van 1.15,096. Hij bleef zijn teamgenoot en thuisrijder Oscar Piastri net voor. Verstappen gaf bijna vier tienden toe op Norris. Op de tweede startrij wordt Verstappen zondag vergezeld door George Russell, de Brit van Mercedes die de vierde tijd reed.

Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, moest al na de eerste kwalificatieronde naar binnen. De Nieuw-Zeelander kwam niet verder dan de achttiende tijd. Ook Kimi Antonelli, de nieuwkomer bij Mercedes, miste met de zestiende tijd deelname aan Q2.

ANP