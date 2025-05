Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vindt derde plaats in kwalificatie maximaal haalbare

Max Verstappen vond dat hij met de derde plaats in de kwalificatie van de Grote Prijs van Spanje voor Formule 1 het maximale eruit had gehaald. “Ik denk dat de derde plaats ook is waar we moeten staan”, zei hij in het flashinterview na afloop. “We komen het hele weekend snelheid tekort en hebben het zo goed mogelijk gedaan.”

Verstappen vond dat hij alles uit de auto had geperst en was ook best tevreden over de Red Bull. “Het was helaas niet genoeg om de McLarens uit te kunnen dagen voor de pole. We zullen zien wat we morgen kunnen doen, maar het zal lastig zijn om ze te verslaan.”

Oscar Piastri was erg blij met zijn vierde poleposition dit seizoen. “Het was een goed rondje”, zei hij nadat hij ook nog verwees naar zijn mislukte kwalificatie in 2024 toen hij op dezelfde baan in de derde kwalificatiesessie geen tijd wist neer te zetten en als tiende moest starten. In het WK heeft Piastri 3 punten voorsprong op teamgenoot Lando Norris, die zondag naast hem op de eerste startrij staat.

Voor de race zondag heeft Verstappen geen al te hoge verwachtingen. “Als je naar het gat met McLaren kijkt, dan hebben we morgen normaal gezien ook geen kans”, zei hij later bij Viaplay. “Ik wil niet optimistisch zijn, je moet realistisch zijn. Die snelheid hebben we niet. In de race is dat niet het leukste om zo te rijden.”

ANP