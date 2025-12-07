Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen verliest titel, maar spreekt van zijn ‘beste seizoen’

Max Verstappen kon dit jaar net niet zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 winnen, maar sprak toch van zijn beste seizoen ooit. Hij benoemde de ongekende comeback in de tweede helft van het seizoen. “Ik vind dat dit mijn beste seizoen is geweest. Zeker de laatste acht, negen races van dit jaar waren geweldig”, vertelde hij in de persconferentie na zijn overwinning in de Grote Prijs van Abu Dhabi. “De auto was goed, de sfeer bij het team van Red Bull was geweldig. Er was positiviteit, geloof en vertrouwen en dat wil je hebben als we straks het nieuwe jaar ingaan.”

Verstappen herhaalde nog maar eens hoe moeilijk Red Bull het heeft gehad met de auto tot halverwege het seizoen. De Nederlander mopperde toen na bijna elke race over het gebrek aan grip en hoe moeilijk de RB21 te besturen was in de bochten. “Ik haatte af en toe die auto en die worsteling heeft een jaar geduurd, want de problemen begonnen halverwege vorig jaar. Daarom voel ik me nu veel beter dan een jaar geleden bij mijn vierde wereldtitel, want we hadden het toen al heel lastig.”

De Limburger noemde het afgelopen seizoen een “achtbaan met hele lastige races en gevoelens”. Hij roemde daarbij de veerkracht die het team van Red Bull toonde. “Ik ben zo trots dat we niet hebben opgegeven. We zijn hard blijven werken om de problemen te begrijpen en op te lossen en dan zie je maar dat er weer mooie dingen kunnen komen.”

Over de laatste race was hij kort. “Ik heb gedaan wat ik kon en wat ik moest doen. Ik won de race. Het was lastig om het veld een beetje bijeen te houden en te hopen dat iemand Lando Norris nog van de derde plek zou verdrijven. Charles Leclerc vocht wel als een leeuw om nog op dat podium te komen, dat kon ik zien op de schermen.”

ANP