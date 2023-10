Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen grijpt in sprintrace Qatar derde wereldtitel Formule 1

Max Verstappen heeft zijn derde wereldtitel in de Formule 1 ruim voor het einde van het seizoen al te pakken. De Nederlander van wist zich na twaalf van de negentien ronden in de sprintrace al verzekerd van het kampioenschap doordat zijn teamgenoot Sergio Pérez crashte en uitviel. De Mexicaan behaalde geen punten voor het WK, waarmee het voor Verstappen helemaal niet meer uitmaakt op welke positie hij zal eindigen in de sprintrace.

Verstappen is de elfde coureur in de historie van de Formule 1 met drie of meer wereldtitels. Recordhouders zijn Lewis Hamilton en Michael Schumacher met zeven titels. Andere illustere coureurs met drie titels zijn onder anderen Niki Lauda, Ayrton Senna en Nelson Piquet, die de vader is van Max’ vriendin Kelly.

Het lopende seizoen telt nog zes races, de hoofdrace op zondag in Qatar meegeteld. Daarna zijn er nog de GP’s van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi. Zo zeldzaam vroeg in het seizoen kampioen worden presteerde eerder alleen de Duitse legende Michael Schumacher in 2002 in een Ferrari.

Dominant

Verstappen was dit jaar ongekend dominant. Hij won dertien van de zestien grands prix en was ook de snelste in de sprintrace bij de GP van Oostenrijk. Slechts één keer stond hij niet op het podium. Dat was in de GP van Singapore, waar hij vijfde werd.

Vooraf was duidelijk dat de coureur van Red Bull aan een plek bij de eerste zes in de sprintrace genoeg had om sowieso kampioen te worden, ervan uitgaande dat Pérez ook nog in de punten zou finishen. Maar de Mexicaan verslikte zich en belandde na een aanrijding met Esteban Ocon in de grindbak.

Verstappen kon zodoende cruisend naar de finish, maar dat was niet aan de Nederlander besteed. Hij wilde een haperende start, waarin hij wegzakte naar de zesde plaats, per se goedmaken. In een hectische race over 100 kilometer bleek de Australiër Oscar Piastri de snelste in zijn McLaren. Verstappen rukte gedurende de race op naar de tweede plaats na inhaalacties bij onder anderen Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari) en George Russell (Mercedes).