Verstappen kijkt uit naar start Formule 1-seizoen in Melbourne

Max Verstappen kijkt uit naar de start van het seizoen in de Formule 1 dit weekend in Melbourne. “Het is geweldig om weer te kunnen racen en het seizoen officieel te beginnen”, zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing.

“Het is mooi om te zien dat de eerste race van het seizoen in Melbourne is”, vertelde de 27-jarige coureur via Red Bull. “Ik heb hier mijn debuut in de Formule 1 gemaakt, dus ik heb hier veel herinneringen. We zien hier ook altijd gepassioneerde fans die ons aanmoedigen.”

Verstappen herhaalde dat er nog het nodige werk te doen is voor Red Bull, na de wintertest in Bahrein. “We hebben ideeën over wat we kunnen doen met de dingen die we geleerd hebben in de test. We zullen zien hoe het gaat als we eenmaal op het circuit rijden. We hebben de gegevens geanalyseerd en gekeken waar we verbeteringen kunnen doorvoeren en zaken verder kunnen optimaliseren”, aldus de Nederlander.

Verstappen maakte in 2015 als 17-jarige zijn debuut in de Grote Prijs van Australië namens Toro Rosso. Hij won één keer in Melbourne, in 2023.

ANP