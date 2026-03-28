Verstappen rijdt achtste tijd bij derde vrije training in Japan

epa12853393 Red Bull Racing driver Max Verstappen of the Netherlands in action during the first practice session of the Formula 1 Japanese Grand Prix at the Suzuka International Racing Course racetrack in Suzuka, Japan, 27 March 2026. The 2026 Formula 1 Japanese Grand Prix is held on 29 March. EPA/FRANCK ROBICHON
ANP / EPA / Franck Robichon

Max Verstappen (28) heeft op het circuit van Suzuka de achtste tijd gereden bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Japan. De coureur van Red Bull klokte 1.30,910. De 19-jarige Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes reed de snelste tijd.

Verstappen zette in de eerste twee vrije trainingen respectievelijk de zevende en de tiende tijd neer. Na de eerste oefensessies klaagde Verstappen over een gebrek aan balans en grip van zijn wagen.

Verstappen is niet goed aan het seizoen begonnen. Bij de eerste GP van Australië eindigde hij als zesde, bij de tweede race in China viel hij uit. Verstappen zegevierde vorig jaar in Japan.

ANP

