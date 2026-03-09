Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen gaat midden in F1-seizoen racen op Nürburgring

Max Verstappen gaat in mei deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring. Dat doet de coureur van Red Bull in een Mercedes, de fabrikant die in de Formule 1 een van zijn concurrenten is. Zijn deelname aan de race in Duitsland wordt volgens een persbericht gesteund door zijn vaste sponsor Red Bull, wat ook te zien is aan het uiterlijk van de auto waarmee hij gaat deelnemen.

“De 24 uur van de Nürburgring is een race die al lange tijd op mijn bucketlist stond”, zegt Verstappen in een persbericht. Hij reed in 2025 al een race op de Nürburgring, en zijn wens om ooit de 24-uursrace te rijden was bekend. “Nu gaat het om de juiste voorbereiding op het evenement, zodat we alles uit de wedstrijd kunnen halen.”

Verstappen zit in mei midden in het Formule 1-seizoen. De 24-uursrace valt tussen de Grote Prijzen van Miami en Canada. Afgelopen weekend werd de Nederlander bij de seizoensopening in Australië zesde. Hij uitte de laatste weken zijn onvrede over de nieuwe auto’s en regels in de Formule 1.

ANP