Deel dit: Share App Mail Tweet

Marc Márquez wint de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP gewonnen. Márquez won zaterdag ook al de sprintrace op het circuit van Spielberg. De Italiaan Marco Bezzecchi begon op poleposition en eindigde bij de GP op de Red Bull Ring als derde achter de Spanjaard Fermín Aldeguer.

Marc Márquez won voor de negende keer een GP dit seizoen. Hij verstevigde de leiding in het WK-klassement. Hij gaat met 430 punten aan kop voor zijn broer Álex Márquez, die in Oostenrijk niet verder kwam dan de tiende plaats.

Marc Márquez is dit seizoen opnieuw een klasse apart. De zesvoudig wereldkampioen uit Spanje is het boegbeeld van het fabrieksteam van Ducati. Eerder dit jaar was hij bij de TT in Assen ook de snelste.

ANP