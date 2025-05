Deel dit: Share App Mail Tweet

Marc Márquez wint zesde sprintrace op rij in MotoGP

De Spaanse wegracer Marc Márquez (Ducati) heeft ook de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Frankrijk. De zesvoudig wereldkampioen won tot dusver alle zes sprintraces in dit seizoen.

Márquez finishte op het circuit van Bugatti in Le Mans voor zijn broer Alex Márquez (Ducati-Gresini). Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) eindigde als derde en maakte er een volledig Spaans podium van. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), die op poleposition stond, kwam als vierde over de finish.

Márquez nam door de winst in de sprintrace de leiding in het wereldkampioenschap weer over van zijn broer Alex. Het verschil bedraagt 2 punten. Zondag is de hoofdrace en ook dan start Quartararo van pole.

ANP