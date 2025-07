Deel dit: Share App Mail Tweet

Topadviseur Marko: Verstappen blijft bij Red Bull

Helmut Marko verwacht dat Max Verstappen ook volgend seizoen nog voor Red Bull in de Formule 1 rijdt. “Dat kan ik wel bevestigen”, zei de topadviseur van de viervoudig wereldkampioen bij de Duitse RTL.

Marko bevestigde een bericht van De Telegraaf, die maandag eveneens meldde dat een snel vertrek van Verstappen bij Red Bull geen optie meer is.

De viervoudige wereldkampioen is niet tevreden met zijn huidige derde plaats in het algemeen klassement. Hij baalt dat zijn concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren in een snellere auto rijden. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek naar Mercedes. Maar hij staat nog tot 2028 onder contract bij Red Bull.

Reactie Verstappen

Verstappen reageerde laconiek op de vraag of dat mogelijk is. “Het is ook mogelijk dat ik morgen niet meer wakker word en dan is er helemaal geen coureur meer. Het leven is onvoorspelbaar, maar ik heb het nog altijd erg naar mijn zin bij Red Bull”, zei hij op een persconferentie voor de Grote Prijs van België.

De nieuwe teambaas Laurent Mekies vertelde afgelopen week dat Verstappen erg belangrijk is voor Red Bull. “Hij is de sleutelpersoon in ons project. We hebben zijn magie nodig op het circuit”, zei de opvolger van Christian Horner.

Geruchten

Op internet doken de afgelopen tijd foto’s op van teambaas Toto Wolff van Mercedes en Verstappen samen op Sardinië, hetgeen het gerucht voedde dat zij mogelijk spraken over een overgang van de Nederlander van Red Bull naar Mercedes.

“Ik was er op vakantie met vrienden en familie. Heel toevallig was Toto op hetzelfde eiland, dat kan gebeuren”, reageerde Verstappen.

ANP