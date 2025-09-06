Deel dit: Share App Mail Tweet

Marc Márquez wint ook sprintrace MotoGP in Catalonië

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft de sprintrace van de GP van Catalonië gewonnen. De Ducati-rijder profiteerde van een val van zijn broer Álex Márquez, die vanaf poleposition was gestart.

Álex Márquez had eerder op de dag voor het eerst sinds 2023 pole veroverd en leek op weg zijn broer van zijn vijftiende zege op rij – na zeven sprintraces en zeven grands prix – af te houden. Maar een val in de tiende van veertien ronden voorkwam dat op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) werd tweede, de Italiaan Fabio Di Giannantonio derde. Marc Márquez vergrootte zijn voorsprong in de WK-stand tot 187 punten en kan volgende week in de GP van San Marino zijn zevende wereldtitel veroveren.

ANP