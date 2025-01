Deel dit: Share App Mail Tweet

Trucker Macik loopt in Dakar Rally opnieuw uit op Nederlanders

Titelverdediger Martin Macik heeft de Nederlandse truckers in de Dakar Rally op een nog grotere achterstand gereden. De Tsjech boekte in de vijfde etappe zijn tweede opeenvolgende dagzege, met een voorsprong van bijna negentien minuten op de Nederlandse nummer 2 Kees Koolen. Mitchel van den Brink eindigde de proef over 428 kilometer naar het Saudische Hail als derde, op ruim twintig minuten van zijn landgenoot.

Van den Brink maakte wel opnieuw veel tijd goed op de Litouwer Vaidotas Zala en de Tsjech Ales Loprais, zijn concurrenten om de podiumplekken. Zijn achterstand op Macik is wel al bijna twee uur.

Bij de auto’s dacht Nasser Al-Attiyah uit Qatar zijn 49e dagzege ooit in de Dakar Rally te boeken, maar die raakte hij kwijt door een tijdstraf. De Amerikaan Seth Quintero profiteerde.

ANP