Hamilton snoert ‘blaffende’ critici de mond met zege in Ferrari

Lewis Hamilton was de koning te rijk na zijn eerste overwinning in een Ferrari. “Vanaf de eerste plek starten in een Ferrari en winnen in een Ferrari is ‘next level’. Ik had echt niet verwacht dat me dat in mijn tweede grand prix bij dit team al zou lukken”, zei de 40-jarige Brit na zijn zege in de sprintrace bij de Grote Prijs van China.

Hamilton snoerde met zijn zege naar eigen zeggen zijn critici de mond. “Mensen onderschatten hoe moeilijk het is om een nieuw team binnen te komen, daar te wennen en alles te begrijpen. Ik heb heel wat mensen horen blaffen, maar die mensen begrijpen gewoon niet hoe het werkt. Dus het voelt fantastisch om te winnen in een auto waarin ik me vanaf de eerste ronde heel comfortabel voelde.”

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verruilde na twaalf succesvolle jaren Mercedes voor het roemruchte Ferrari, dat hunkert naar een nieuwe wereldtitel. De Brit eindigde vorige week in de openingsrace in Australië nog op een teleurstellende tiende plaats, maar op het circuit van Shanghai toonde hij ouderwetse klasse.

Hamilton hield in de race Max Verstappen van zich af. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull verloor in het tweede deel van de race steeds meer snelheid op zijn versleten banden en moest zijn tweede plek nog afstaan aan Oscar Piastri van McLaren.

