Hamilton moet nog wennen aan Ferrari: andere rijstijl vereist

Lewis Hamilton werkte zijn eerste trainingsdag in een Ferrari af in de schaduw van zijn teamgenoot Charles Leclerc. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 was in beide trainingen voor de openingsrace in Melbourne ongeveer een halve seconde langzamer dan Leclerc, die in de tweede sessie de snelste van allemaal was. De 40-jarige Brit zei na afloop dat hij nog moet wennen.

“De auto voelt niet slecht aan of zo, maar vereist een andere manier van rijden. Ik moet mijn rijstijl aanpassen”, zei Hamilton bij Sky Sports. Hij maakte eind vorig jaar na twaalf succesvolle seizoenen bij Mercedes de overstap naar Ferrari. Daar heeft hij de plek overgenomen van de Spanjaard Carlos Sainz, die vanaf dit seizoen rijdt voor Williams.

Hamilton moet Ferrari aan de eerste wereldtitel sinds 2007 helpen, maar vooralsnog is Leclerc sneller. “De auto voelt op dit circuit heel anders dan ik ooit heb meegemaakt. Het was fantastisch om te rijden en ik heb ook genoten, maar ik moest er in de eerste training (twaalfde tijd) even inkomen. De tweede training (vijfde tijd) was zeker iets beter, maar ik ben aan het opbouwen. Ik zal beetje bij beetje harder gaan.”

ANP