Teambaas Mekies wil van GP Japan leren voor verbetering Red Bull

Teambaas Laurent Mekies van Red Bull zegt dat het team vooral moet leren voor het verbeteren van de auto’s van Max Verstappen en Isack Hadjar. Met Verstappen op de elfde plaats bij de startopstelling en Hadjar op plek 8 lijkt het team niet mee te doen om de winst.

“Morgen richten we ons op verder leren”, zei Mekies in een persbericht. “We gebruiken alle data die we kunnen krijgen om met meer aanpassingen te komen. We hebben na dit raceweekend tijd voor de verbetering van de wagen.”

De Red Bulls waren in de kwalificatie meer dan een seconde langzamer dan Kimi Antonelli die in de Mercedes poleposition pakte. “We zijn ver verwijderd van waar we willen zijn. Het is lastig voor beide coureurs, die moeten vechten op dit circuit. Soms zijn de problemen die we ervaren niet veel anders dan tijdens de GP van China.”

Mekies bedankt iedereen die aan de ontwikkeling van de wagen werkt en de oorzaken van de problemen probeert te achterhalen. “Het duurt even, maar op de weg voorwaarts moeten we er diep in duiken om te begrijpen wat ons tegenhoudt om daarna sterker terug te komen.”

ANP