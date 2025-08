Deel dit: Share App Mail Tweet

Leclerc verrast zichzelf met poleposition

Charles Leclerc (27) was totaal verrast dat hij tijdens de kwalificatie van de GP van Hongarije poleposition wist te veroveren. “Dit had ik nooit verwacht. Ik heb er geen woorden voor”, zei de Monegask van Ferrari in een flashinterview op de Hungaroring.

Leclerc haalde in Hongarije voor het eerst dit jaar poleposition. “Het was heel moeilijk”, zei Leclerc. “De weersomstandigheden veranderden opeens. Ik wist dat ik een hele goede ronde moest rijden. En dat deed ik. Het is misschien wel mijn beste poleposition ooit. Omdat ik deze niet verwacht had.”

Lewis Hamilton, teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, reed een teleurstellende kwalificatie. Hij start zondag vanaf de dertiende plaats. Max Verstappen begint als achtste.

ANP