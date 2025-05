Deel dit: Share App Mail Tweet

Leclerc verwacht weinig van thuisrace in Monaco

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft geen hoge verwachtingen van de Grote Prijs van Monaco. De Monegask won vorig jaar de race op het stratencircuit, maar denkt dat hij dit jaar weinig kans maakt op nieuw succes.

“Wat de Ferrari precies mankeert, weet ik niet, maar de auto doet het niet goed in de ‘langzame’ bochten en dit circuit heeft alleen maar bochten die we op lage snelheid nemen. Dus het ziet ernaar uit dat het een lastige race wordt voor ons”, zegt hij op de website van de Formule 1.

“Natuurlijk moet je in jezelf geloven en ik heb het in het verleden goed gedaan op stratencircuits. Monaco is ook een uniek en speciaal circuit, maar in alle eerlijkheid verwacht ik hier geen wonderen”, aldus Leclerc, die in het kampioenschap vijfde staat en dit seizoen alleen het podium wist te halen in de Grote Prijs van Saudi-Arabië (derde).

ANP