Red Bull bevestigt snelle rijderswissel: Tsunoda vervangt Lawson

Liam Lawson maakt na twee grands prix al plaats voor Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull bevestigde donderdagochtend de ongebruikelijk snelle rijderswissel in de Formule 1. Het team straft Nieuw-Zeelander Lawson voor zijn slechte seizoensstart, waarin hij geen punt pakte, door hem terug te zetten naar zusterteam Racing Bulls. De Japanner Tsunoda bewandelt de omgekeerde weg en stapt bij de Grote Prijs van Japan over ruim een week al in de RB21 van Red Bull.

Lawson (23) kwam zondag als vijftiende over de streep in de Grote Prijs van China, al schoof hij door drie diskwalificaties door naar de twaalfde plaats. In de sprintrace in Shanghai eindigde de Nieuw-Zeelander als veertiende. Bij de seizoensopening in Australië haalde hij de finish niet. Opmerkelijker waren zijn laatste plaatsen in de kwalificaties. De jonge Nieuw-Zeelander had grote moeite met het besturen van de Red Bull-auto.

“Het was moeilijk om te zien hoe Liam worstelde met de RB21. Als gevolg daarvan hebben we gezamenlijk besloten om vroegtijdig een wissel door te voeren. We begonnen het seizoen met twee ambities: het prolongeren van het wereldkampioenschap bij de coureurs en het heroveren van de constructeurstitel. Dit is een puur sportieve beslissing. We erkennen dat er nog veel werk aan de winkel is met de RB21 en Yuki’s ervaring zal zeer waardevol zijn bij het ontwikkelen van de huidige auto”, licht teambaas Christian Horner toe in een persbericht.

Laatste over de streep

Lawson was bij Racing Bulls de opvolger van de Mexicaan Sergio Pérez, wiens contract eind vorig jaar werd beëindigd.

De 24-jarige Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor Racing Bulls en was aan het eind van vorig seizoen nog de teamgenoot van Lawson. Hij aasde al een tijdje op promotie naar Red Bull. De Japanner kwam zondag in de GP van China als laatste over de streep, maar werd een dag eerder wel zesde in de sprintrace.

Tsunoda wordt de zesde teamgenoot van Verstappen sinds diens debuut bij Red Bull in 2016. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Pérez en Lawson gingen hem voor. De Nederlander won 63 grands prix, zijn teamgenoten bij elkaar negen.

